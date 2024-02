Μια τελευταία προσπάθεια για να επαναφέρει στις τάξεις της τον Μάικλ Έντουαρντς αναμένεται να κάνει η διοίκηση της Λίβερπουλ.

Ο διακαής πόθος της διοίκησης της Λίβερπουλ αποτελεί ο Μάικλ Έντουαρντς. Από την ημέρα που αποφάσισε να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» ο Έντουαρντς απασχολεί σχεδόν κάθε καλοκαίρι τους «κόκκινους» οι οποίοι προσπαθούν με... μανία να τον επαναφέρουν στον σύλλογο.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάικ Γκόρντον δεν το βάζει κάτω και αναμένεται να επιστρέψει με νέα πρόταση στον Έντουαρντς, προσφέροντας του ανώτερο ρόλο από αυτό του αθλητικού διευθυντή που υπηρέτησε στο παρελθόν.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ θέλει να δώσει τα «κλειδιά» ολόκληρου του αθλητικού πρότζεκτ στον Έντουαρντς ώστε να επιλέξει εκείνος τους συνεργάτες του. Μέχρι στιγμής ο Έντουαρντς δεν δείχνει πρόθυμος να επιστρέψει ωστόσο η Λίβερπουλ θα κάνει μια ακόμη προσπάθεια ευελπιστώντας να καταφέρει να τον πείσει να υπογράψει και να αναλάβει εξ ολοκλήρου το αθλητικό πρότζεκτ της νέας εποχής.

🚨 EXCL: Liverpool owners want to give one last try to bring Michael Edwards back to the club.



FSG want Edwards to take over football and put new structure in place, including new sporting director.



Edwards has currently shown NO sign of saying yes — but #LFC will try again. pic.twitter.com/vKb2apv2DG