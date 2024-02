Τον γύρο του διαδικτύου και των social media κάνει ο πανηγυρισμός δύο παικτών της Ίστλεϊ της πέμπτης κατηγορίας της Αγγλίας.

Το 2010 οι Γκάρι Νέβιλ και Πολ Σκόουλς τράβηξαν τα βλέμματα με το φιλί τους κατά τη διάρκεια ενός ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Δεκατέσσερα χρόνια μετά, στο Νησί... αναβίωσε η ίδια σκηνή, αλλά αυτή τη φορά στη National League, την πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας. Δύο παίκτες της Ίστλεϊ πανηγύρισαν το γκολ της ομάδας τους φιλώντας - πλήρως ακομπλεξάριστα - ο ένας τον άλλον στο στόμα και έγιναν viral, με την εικόνα τους ήδη να κάνει τον γύρο των social media.

Gary Neville and Paul Scholes vibes from Eastleigh’s Paul McCallum and Scott Quigley 😘 pic.twitter.com/cW9HLWUPBm