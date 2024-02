Τζον Τέρι: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το απόλυτο πρότυπο για κάθε νεαρό παίκτη»

Ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι και θρύλος του συλλόγου Τζον Τέρι πιστεύει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το καλύτερο πρότυπο για τους νέους παίκτες στον κόσμο.

Ο θρύλος της Τσέλσι Τζον Τέρι ονομάζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως GOAT πρότυπο για τους νέους παίκτες. Ο άλλοτε captain των «Μπλε» πιστεύει ότι ο Κριστιάνο είναι το καλύτερο πρότυπο για τους νέους παίκτες στον κόσμο. Έχοντας αντιμετωπίσει πολλές φορές τον Πορτογάλο σούπερ σταρ κατά τη διάρκεια της θητείας του CR7 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κι έχοντας δει την εξέλιξή του σε έναν από τους καλύτερους στον κόσμο, ο Τέρι ψηφίζει τον 39χρονο Κριστιάνο ως το απόλυτο πρότυπο!

Ο Τζον Τέρι μίλησε πρόσφατα με την PFA, όπου αποκάλυψε τον θαυμασμό του για τον Πορτογάλο επιθετικό. Ο πρώην αμυντικός εξήρε τον Ρονάλντο για το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος όπου κι αν έχει βρεθεί στην καριέρα του. «Θα στενοχωρήσω μερικούς ανθρώπους εδώ, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να πάω με τον Ρονάλντο. Όταν μιλάμε ίσως για τον καλύτερο όλων των εποχών, ίσως αυτός και ο Μέσι, πρέπει να είναι στην ομάδα μου. Και νομίζω ότι επειδή έφυγε και τα κατάφερε όχι μόνο στην Premier League, τα κατάφερε και σε άλλες χώρες και παρόλα αυτά πέτυχε αυτό που πέτυχε είναι απίστευτο».

«Όπως είπατε, νομίζω ότι η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, ήταν τα τελευταία 20 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι, αλλά αυτός ο τύπος, όπου κι αν πήγε, ήταν ένας από τους καλύτερους και συνέχισε να σκοράρει γκολ. Για κάθε νεαρό παίκτη, είναι το κορυφαίο παράδειγμα για το ποιον πρέπει να θαυμάζει».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε ως γνωστόν τον πρώτο του τίτλο στο Champions League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο... Τζον Τέρι έχασε πέναλτι στον τελικό του 2008.

🚨



JOHN TERRY chooses Cristiano Ronaldo as the best role model for young players.pic.twitter.com/moWPqmyDkr