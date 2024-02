Ο Νορβηγός «killer», Έρλινγκ Χάαλαντ, λάνσαρε το δικό του παγωτό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην πατρίδα του στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι το... πρόσωπο της Νορβηγίας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο πλέον αναγνωρίσιμος άνδρας της πατρίδας του, σε κάθε γωνιά του πλανήτη και είναι η μεγάλη ελπίδα της εθνικής του να επιστρέψει κάποια στιγμή σε μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Ο 23χρονος «killer» αποτελεί πρότυπο για αμέτρητα παιδιά ανά τον κόσμο και φυσικά σχεδόν για κάθε αγόρι στη Νορβηγία που θέλει κάποια στιγμή να παίξει μπάλα. Πλέον ο Χάαλαντ θα έχει και τη δικιά του γεύση παγωτού που θα μπορούν να απολαύσουν μικρά και μεγάλα παιδιά από την πατρίδα του.

Ο επιθετικός των πρωταθλητών Αγγλίας, Ευρώπης και κόσμου, λάνσαρε το δικό του παγωτό σε συνεργασία με τη νορβηγική εταιρεία, Hennig Olsen. Το παγωτό του Χάαλαντ θα είναι διαθέσιμο από τις 19 Φεβρουαρίου και αποκλειστικά στη Νορβηγία.

IT'S ALMOST HERE - Exclusively available in Norway from 19.2 pic.twitter.com/PP4zc7WI9f