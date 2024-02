Πρόταση για τον τεχνικό διευθυντή της Σαουθάμπτον, Τζέισον Γουίλκοξ, ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί και στη Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ακόμα μια θέση με «δικό του» άνθρωπο αναμένεται να καλύψει ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Μπορεί οι «κόκκινοι διάβολοι» να έχουν επικεντρωθεί στο θέμα του αθλητικού διευθυντή και στον Νταν Άσγουορθ ο οποίος έχει ήδη πει το «ναι» και περιμένει τη Νιούκαστλ, ωστόσο ο Ράτκλιφ δουλεύει παράλληλα και για τις άλλες θέσεις.

Σύμφωνα με την «Athletic» η Γιουνάιτεντ έχει ήδη προσεγγίσει τον τεχνικό διευθυντή της Σαουθάμπτον και άλλοτε στέλεχος της Μάντσεστερ Σίτι, Τζέισον Γουίλκοξ. Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ θέλει να βάλει ανθρώπους που εμπιστεύεται σε όλα τα πόστα, με τον Γουίλκοξ ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί και στους «πολίτες» να αποτελεί τον πρώτο στόχο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο Ράτκλιφ σκοπεύει να του δώσει εξ ολοκλήρου τα κλειδιά του νέου πρότζεκτ που ετοιμάζει στη Γιουνάιτεντ, με τον Γουίλκοξ εφόσον αναλάβει να αναμένεται να λάβει τον τίτλο του τεχνικού διευθυντή. Οι αρμοδιότητες του ωστόσο θα είναι περισσότερες και σημαντικότερες από αυτές που έχει ένας... απλός τεχνικός διευθυντής.

