Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο στο πάγκρεας, θα κοουτσάρει τη Λίβερπουλ σε έναν αγώνα θρύλων τον ερχόμενο Μάρτιο!

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικά πλανήτη, όταν ανακοίνωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Σουηδίας πως διαγνώστηκε με καρκίνο και του μένει πλέον ένας χρόνος ζωής.

Κάνοντας τον απολογισμό της ζωής και της καριέρας του ο Σουηδός παραδέχθηκε πως για ένα από τα πράγματα που μετανιώνει είναι πως δεν κάθισε ποτέ στον πάγκο της Λίβερπουλ. Το όνειρό του θα γίνει λοιπόν πραγματικότητα τον προσεχή Μάρτη, συγκεκριμένα στις 23 Μαρτίου, όπου θα κοουτσάρει τους αγαπημένους του Reds σε φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα μεταξύ των Legends της ομάδας, κι εκείνων του Άγιαξ στο «Ανφιλντ»!

We are delighted to confirm Sven-Goran Eriksson will be part of the #LFCLegends management team for the game against Ajax Legends at Anfield 🔴



