Η «Telegraph» εξήγησε σε αποκλειστικό της δημοσίευμα ποια είναι η πρόβλεψη στον κανονισμό της μπλε κάρτας, όταν την βλέπει ο τερματοφύλακας μιας ομάδας.

Η αγγλική ιστοσελίδα «Telegraph» έκανε σαφές τι θα συμβαίνει με το νέο κανονισμό της μπλε κάρτας, όταν αυτή βγαίνει εις βάρος του τερματοφύλακα μίας εκ των δύο ομάδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αγγλικού μέσου, όταν συμβαίνει αυτό, οι ομάδες θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο πιθανών λύσεων. Η πρώτη θα είναι να βάλουν κάτω από την εστία έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι τερματοφύλακας για τα δέκα λεπτά αυτά που θα λείπει ο κίπερ τους και η άλλη θα είναι να ρίχνουν στο ματς έναν τερματοφύλακα από τον πάγκο. Η ειδοποιός διαφορά στην δεύτερη περίπτωση είναι πως όταν επιλέγεται να μπει ο αναπληρωματικός κίπερ, τότε η αλλαγή του θα είναι μόνιμη κι έτσι ο βασικός δεν θα μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι, σε αντίθεση δηλαδή με ότι συμβαίνει με όταν θα αλλάζουν οι παίκτες που αγωνίζονται μέσα.

Υπενθυμίζουμε πως τελικά ο κανονισμός της μπλέ κάρτας δεν αναμένεται να εφαρμοστεί ούτε φέτος ούτε και του χρόνου στις κορυφαίες διοργανώσεις, αφού θα γίνουν ακόμα κάποιες δοκιμές σ' ένα ενδιάμεσο επίπεδο.

🟦 EXCLUSIVE: A blue card for a keeper will force teams to choose between putting an outfield player in goal or making a permanent substitution 🔄



✍️ @ben_rumsby#TelegraphFootball