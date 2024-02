Απίστευτη γκάφα Άλισον με τη... συνδρομή του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με τον Βραζιλιάνο να κάνει καταστροφική έξοδο και να κάνει δώρο το 2-1 της Άρσεναλ κόντρα στη Λίβερπουλ.

Σε ντέρμπι λαθών έχει μετατραπεί το Άρσεναλ - Λίβερπουλ! Αφού η άμυνα των Gunners κατάφερε να βάλει μόνη της τη μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάριση της Λίβερπουλ στην εκπνοή του ημιχρόνου, οι Reds είπαν να τους... ανταποδώσουν το δώρο.

Έπειτα από βαθιά μπαλιά προς τον Μαρτινέλι ο Φαν Ντάικ έδειχνε να ελέγχει, περιμένοντας την έξοδο του Άλισον, στιγμές πριν από την... καταστροφή. Ο Ολλανδός άργησε να φύγει από τη μέση και ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ έχασε τελείως τη μπάλα, με τον Μαρτινέλι που ακολουθούσε τη φάση να τον ευχαριστεί και να σκοράρει σε κενό τέρμα για το 2-1 της Άρσεναλ στο 67΄.

Μια μυθική γκάφα από πλευράς Άλισον με... συνδρομή του Φαν Ντάικ που έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Gunners στο ντέρμπι.

MARTINELLI MAKES IT 2-1 FOR ARSENAL WHAT WAS VAN DIJK AND ALLISON DOING 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 #ARSLIV pic.twitter.com/38qQcHwWcK