Η μη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος ενδέχεται να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην Τσέλσι όσον αφορά το FFP της UEFA, με τους «μπλε» να κινδυνεύουν σοβαρά με μια βαριά τιμωρία. Οι δύο τρόποι που μπορούν να γλιτώσουν τους Λονδρέζους από την «καμπάνα».

Ελάχιστα καλύτερα από ότι πέρσι κινείται φέτος η Τσέλσι. Οι «μπλε» έχουν παρουσιάσει μια κάποια βελτίωση ωστόσο η βαθμολογία δεν τους δικαιώνει, καθώς η ομάδα του Ποτσετίνο παραμένει στη μέση του πίνακα της Premier League και μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Οι Λονδρέζοι παρουσιάζουν πολλά προβλήματα στον αγωνιστικό τομέα, ωστόσο δεν είναι μονάχα αυτό που προβληματίζει τη διοίκηση, καθώς οι δαπάνες των περασμένων καλοκαιριών φέρνουν σε δύσκολη θέση τον σύλλογο όσον αφορά το Financial Fair Play της UEFA.

Ναι μεν η Τσέλσι έχει προχωρήσει σε σημαντικές πωλήσεις, ωστόσο τα έξοδα της ξεπερνάνε το 1.5 δισ. ευρώ. Τη δεδομένη στιγμή ο ισολογισμός της Τσέλσι εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός ισορροπίας κάτι που σημαίνει ότι ο κίνδυνος τιμωρίας από την UEFA είναι αρκετά πιθανός.

Όπως δήλωσε στον «αέρα» του TalkSport ο πρώην οικονομικός σύμβουλος της Μάντσεστερ Σίτι, Στέφαν Μπόρσον, η Τσέλσι πολύ δύσκολα δεν θα τιμωρηθεί για παραβίαση του FFP. Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συμμετοχή για την εφετινή σεζόν, τα έσοδα των «μπλε» μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και με βάση τα έξοδα των περασμένων ετών ο σύλλογος βρίσκεται σε μεγάλο μείον το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τη δεδομένη στιγμή.

👀 “In my mind, there’s certainly trouble on the horizon for Chelsea.”



“The breach they’re lined up for is bigger than Everton’s. It’s deemed deliberate.”



Stefan Borson predicts Chelsea will be found to have breached FFP in the near future pic.twitter.com/qf6Tu8tKK2