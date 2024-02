Οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι άφησαν μοναχό το παιδάκι που τους συνόδευε όσο στο «Άνφιλντ» έπαιζε το «YNWA», με τα αγγλικά Μέσα να σχολιάζουν αρνητικά την κίνηση αυτή.

Η Λίβερπουλ έκανε ο,τι ήθελε απέναντι στο... φάντασμα της Τσέλσι το βράδυ της Τετάρτης και επικράτησε με 4-1, σπέρνοντας ακόμη περισσότερη γκρίνια στο στρατόπεδο των «μπλε». Οι ποδοσφαιριστές του Ποτσετίνο δεν εμφανίστηκαν ποτέ συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση, κάτι που φάνηκε πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.

Στο καθιερωμένο «walk out» των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο, αφού έδωσαν χειραψίες με τους παίκτες του Κλοπ, οι ποδοσφαιριστές της Τσέλσι... ξέχασαν το παιδάκι που τους συνόδευε. Σύμφωνα με τους άγραφους κανονισμούς, οι παίκτες πρέπει να έχουν μαζί τους το παιδάκι που τους συνοδεύει μέχρι τέλους, με τον αρχηγό να έχει την υποχρέωση να το καθοδηγήσει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Οι παίκτες της Τσέλσι ωστόσο άφησαν το παιδάκι στο... έλεος της μοίρας του, με τον μικρό να μην ξέρει τι να κάνει. Μάλιστα, η ειρωνεία της υπόθεσης είναι το ότι στο «Άνφιλντ» εκείνη τη στιγμή έπαιζε το «You'll Never Walk Alone»...

Τα αγγλικά Μέσα σχολίασαν αρνητικά και άσκησαν κριτική στην Τσέλσι η οποία ωστόσο αναμένεται να διορθώσει το συγκεκριμένο λάθος, καθώς όπως αναφέρεται έχει ήδη προσκαλέσει το μικρό παιδί για το επόμενο παιχνίδι της.

Chelsea letting their mascot walk alone when YNWA is ringing in their ears. pic.twitter.com/x4KPjcPuMG