Ντοκιμαντέρ με... παρασκήνια και στιγμές που δεν βλέπει ο κόσμος εντός της ομάδας θα δημοσιοποιήσει στο τέλος της σεζόν η Λίβερπουλ, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αναμένεται φυσικά να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Τους τελευταίους του μήνες στο «Άνφιλντ» βιώνει ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το κλαμπ στο τέλος της σεζόν, έπειτα από σχεδόν εννιά χρόνια στον σύλλογο, έχοντας κατακτήσει τα πάντα.

Η Λίβερπουλ θέλει να τιμήσει με κάθε τρόπο τον «θρύλο» της και όπως ενημέρωσε, έχει ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, με στιγμές που δεν βλέπει ο κόσμος εντός της ομάδας. Οι reds αναμένεται να δώσουν πολλά πλάνα από τα backstages, με τον Κλοπ φυσικά να έχει ρόλο πρωταγωνιστή στη μίνι σειρά που ετοιμάζει ο σύλλογος για να τιμήσει τον Γερμανό τεχνικό της.

Το ντοκιμαντέρ θα αποτελείται από αρκετά επεισόδια, θα βγει στον «αέρα» μετά το τέλος της σεζόν.

Filming is under way of a new multi-episodic documentary series about Liverpool Football Club, to be broadcast after the end of the 2023-24 season.