Ολεκσάντρ Ζιντσένκο και Μπεν Γουάιτ διαπληκτίστηκαν έντονα στο φινάλε της αναμέτρησης μετά τη νίκη της Άρσεναλ επί της Νότιγχαμ Φόρεστ (2-1).

Οι αμυντικοί της Άρσεναλ, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο και Μπεν Γουάιτ, ενεπλάκησαν σε καβγά μετά το ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Άρσεναλ επικράτησε εκτός έδρας της Νότιγχαμ με 2-1, βρέθηκε στο -2 από τη Λίβερπουλ κι ετοιμάζεται για τη μεταξύ τους μονομαχία.

Με τους τρεις βαθμούς εξασφαλισμένους, ο Ζιντσένκο και ο Γουάιτ, έβριζαν ο ένας τον άλλον στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς για την αμυντική σύγχυση που οδήγησε τον Αβονίγι να σκοράρει και έφερε άγχος στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Αρτέτα χρειάστηκε να επέμβει για να ηρεμήσει τους παίκτες του, αλλά επέμεινε ότι... απόλαυσε την αντίδρασή τους!

«Το λατρεύω, απαιτούν περισσότερα ο ένας από τον άλλο και δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που αντέδρασαν και προσπαθούν να το λύσουν. Ήταν λίγο θερμό, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να παίζουμε με τον τρόπο που παίξαμε, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Έτσι πρέπει να είναι να πιέζει ο ένας τον άλλον και να μην είναι ευχαριστημένοι με το γκολ που δεχτήκαμε και πρέπει να το ενθαρρύνω αυτό και να το προωθήσω με τον σωστό τρόπο και με σεβασμό. Μερικές φορές μετά το παιχνίδι, υπάρχει συναισθηματική ένταση αλλά μου αρέσει που οι παίκτες πιέζουν ο ένας τον άλλον και απαιτούν την τελειότητα»

Δείτε την χαρακτηριστική στιγμή:

