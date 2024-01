Κλοπ: «Δεν θα διαλυθεί η Λίβερπουλ, οι παίκτες λατρεύουν να βρίσκονται εδώ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Λίβερπουλ με την Τσέλσι και θέλησε να ηρεμήσει τους οπαδούς για την... καταστροφολογία που επικρατεί τις τελευταίες ώρες.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η ανακοίνωση του Γιούργκεν Κλοπ πως θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ μετά το τέλος της σεζόν. Τις τελευταίες ώρες στα Social Media υπάρχει έκδηλη ανησυχία από πλευράς των οπαδών των Reds για το μέλλον της ομάδας μετά την αποχώρηση του Γερμανού τεχνικού, ενώ είναι πολλά τα ερωτηματικά για τις αλλαγές που θα γίνουν στο ρόστερ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο οποίος άφησε ανοιχτό να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, ενώ υπάρχουν σενάρια και για άλλους βασικούς παίκτες, όπως ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Λίβερπουλ με την Τσέλσι και θέλησε να ηρεμήσει τους φίλους της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας πως το κλαμπ δεν θα καταστραφεί με την αποχώρηση του.

🎙️ "You underestimate our fans' IQs."



Jurgen Klopp says everyone should 'stay calm' about the future of Liverpool after he leaves 🔴 pic.twitter.com/aPXV3ZfStq