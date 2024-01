Αρτέτα: «Απολύτως fake news πως θα φύγω το καλοκαίρι από την Άρσεναλ»

Ο Μικέλ Αρτέτα με δηλώσεις του διέψευσε το ρεπορτάζ της καταλανικής «Sport», το οποίο ανέφερε πως ο Ανδαλουσιανός κόουτς σκοπεύει να φύγει το καλοκαίρι από την Άρσεναλ.

Ο Μικέλ Αρτέτα... έσβησε τις «φωτιές» που άναψε η «Sport». To καταλανικό μέσο υποστήριξε πως ο Ανδαλουσιανός τεχνικός έχει αποφασίσει να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Άρσεναλ, όμως κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ο κόουτς των Κανονιέρηδων μίλησε σε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα (29/01) ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ξεκαθάρισε πως αυτό το δημοσίευμα είναι «fake news» και τόνισε πως έχει πολλά πράγματα να κάνει στην Άρσεναλ. Ο Αρτέτα έχει συμβόλαιο με την Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

"That's totally fake news" 😤



Mikel Arteta says he will not be leaving Arsenal this summer ❌ pic.twitter.com/k38CCgfe65