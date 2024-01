Διπλωματική απάντηση έδωσε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ σε ερώτηση που του έγινε όσον αφορά το μέλλον του στη Λίβερπουλ.

Νέα είδηση που προκαλεί μεγάλο θόρυβο στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, καθώς λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του Γιούργκεν Κλοπ να αποχωρήσει από τον σύλλογο στο τέλος της σεζόν, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ άφησε ανοιχτό το δικό του μέλλον στην ομάδα.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ρωτήθηκε για το εάν ο ίδιος θα βρίσκεται στη νέα Λίβερπουλ, με τον αρχηγό των reds να απαντά ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει τίποτα περισσότερο. Ο Φαν Ντάικ στάθηκε στις πολλές αλλαγές που θα γίνουν στο «Άνφιλντ» και δήλωσε ότι περιμένει και ο ίδιος με αγωνία να δει τις εξελίξεις, καθώς πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί και η περίπτωση του.

«Καλή ερώτηση... Δεν το γνωρίζω. Ο σύλλογος θα έχει πολλή δουλειά στα χέρια του, πολλά θα αλλάξουν. Είμαι πολύ περίεργος να δω που θα καταλήξει αυτό. Θα δούμε και τη δική μου περίπτωση...», τόνισε ο Φαν Ντάικ.

🚨 Van Dijk when asked about being part of next era at Liverpool: “That’s a big question — well, I don’t know”.



“The club will have a big job on their hands, many things will change. I am very curious which direction that will go in”.



“We’ll see our situation”, via @TimesSport. pic.twitter.com/41xFNIGgXM