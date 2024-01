Το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία της Λίβερπουλ κατέχει μέχρι στιγμής ο Γιούργκεν Κλοπ.

Τη «βόμβα» της χρονιάς έριξε πριν από μερικά 24ωρα ο Γιούργκεν Κλοπ. Με ένα βίντεο δύο λεπτών, ο Γερμανός τεχνικός ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ, δύο χρόνια νωρίτερα από τη διάρκεια που είχε το συμβόλαιο του, αφήνοντας έτσι 100 εκατομμύρια ευρώ πίσω...

Ο Κλοπ κατάφερε μέσα σε αυτά τα σχεδόν εννιά χρόνια στο Μέρσεϊσαϊντ να επαναφέρει την ελπίδα. Έκανε believers τους doubters, όπως υποσχέθηκε στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ως προπονητής της Λίβερπουλ. Επανέφερε τους reds στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 30 χρόνια. Το ίδιο έκανε και στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια, καθώς κατάφερε να κατακτήσει και όλους τους διαθέσιμους τίτλους.

Μέσα σε όλα, ο Κλοπ κατάφερε να έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία του κλαμπ. Στα 467 παιχνίδια του στον πάγκο της Λίβερπουλ, ο Κλοπ έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο 284 φορές ως νικητής, με ποσοστό νικών στο φοβερό 60.74%. Κανείς άλλος στην ιστορία της Λίβερπουλ δεν είχε τέτοιο ποσοστό νικών στις αναμετρήσεις του στον πάγκο της ομάδας.

Ούτε καν ο τεράστιος Μπομπ Πέισλι, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της Λίβερπουλ βάσει τίτλων, έχοντας κατακτήσει 20 κούπες ως τεχνικός των reds. Ο Κλοπ είναι πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας το αγαπημένο του «Άνφιλντ» με ένα ακόμα σημαντικό επίτευγμα στις πλάτες του.

No Liverpool manager has a higher win percentage than Jurgen Klopp 🔝



Where does he rank in Liverpool's best ever managers? 🤔#BBCFootball pic.twitter.com/yZ47O2Kwk1