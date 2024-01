Ο κόσμος της Λίβερπουλ μετρά αντίστροφα για το δύσκολο «αντίο» στον Γιούργκεν Κλοπ, όσο οι τιμές των εισιτηρίων για το τελευταίο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ» έχουν εκτοξευτεί στη μαύρη αγορά.

Μερικά 24ωρα μετά, κανείς δεν το έχει... χωνέψει. Ο Γιούργκεν Κλοπ έριξε τη βόμβα της σεζόν, ανακοινώνοντας πως τον Ιούνιο θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ και η αντίστροφη μέτρηση για το πιο δύσκολο «αντίο» για τους φίλους των Ρεντς έχει ήδη αρχίσει.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα και αν η Λίβερπουλ δεν προκριθεί στον τελικό του Europa League ή του FA Cup, ο Γερμανός θα κάτσει για τελευταία φορά στον πάγκο της στις 19 Μαΐου στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Γουλβς. Όπως και να έχει βέβαια, αυτό θα είναι το τελευταίο ματς στο «Άνφιλντ», κάτι ασύλληπτα σημαντικό για κάθε οπαδό της Λίβερπουλ.

🤯 Ticket resale websites are charging up £25,000 for prime seats at Jurgen Klopp's final Anfield match as Liverpool manager | @MullockSMirror https://t.co/KX9ctWi181 pic.twitter.com/xQfRma2JXf