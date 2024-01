Ο πρώην frontman των Oasis και σούπερ οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι, Λίαμ Γκάλαχερ, έδωσε μια... βάναυση απάντηση στην αιφνιδιαστική απόφαση του Κλοπ να φύγει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν.

Ο Γιούργκεν Κλοπ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής ότι αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από τη Λίβερπουλ, αφού παραδέχτηκε ότι «ξεμένει από ενέργεια» μετά από εννέα χρόνια στο Άνφιλντ.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα προπονητής της Σίτι, του κύριου εγχώριου αντιπάλου των Reds τα τελευταία χρόνια, με τις δύο ομάδες να έχουν πολλές τιτάνιες μάχες για τον τίτλο της Premier League, μίλησε με πολύ ωραία λόγια για τον Γερμανό τεχνικό, όμως ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο πιο διάσημος οπαδός των «Πολιτών» δεν είχε και πολύ διάθεση να δείξει συμπάθεια όταν του ζητήθηκε η γνώμη του.

«Καλή απαλλαγή», απάντησε ο πρώην frontman των Oasis, στον παρουσιαστή του Radio X, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην εκπομπή την Παρασκευή (26/01). «Δεν έχω τίποτα, ναι, καλή απαλλαγή. Τα λέμε αργότερα!».

.@LiamGallagher on Jürgen Klopp's decision to leave @LFC.



The former @Oasis star was in the Radio X studio with Johnny Vaughan when the news broke.



More to come from Liam and John Squire on the 4-7 Thang... Keep an eye on @GlobalPlayer! 👀 pic.twitter.com/IQePxjbzY5