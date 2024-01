Ο Ίβαν Τόνεϊ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ έχοντας... κλέψει ωστόσο μερικά εκατοστά πριν το χτύπημα. Ποιος ο λόγος που ο VAR δεν επενέβη στη φάση;

Καλύτερη επιστροφή δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ιβάν Τόνεϊ. Έπειτα από 267 ημέρες εκτός λόγω της τιμωρίας για τον παράνομο στοιχηματισμό, ο Άγγλος επιθετικός επέστρεψε στη δράση και στο πρώτο του παιχνίδι κατάφερε να σκοράρει με μια τρομερή εκτέλεση φάουλ, συμβάλλοντας τα μέγιστα μεγάλο «τρίποντο» της Μπρέντφορντ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως φάνηκε ωστόσο από τα ριπλέι, ο Τόνεϊ μετακίνησε την μπάλα μερικά εκατοστά πιο δεξιά, λίγο πριν εκτελέσει απευθείας και τη στείλει στα αντίπαλα δίχτυα. Ο Άγγλος φορ δεν τήρησε το σημάδι του σπρέι του ρέφερι και μετακίνησε αυτοβούλως την μπάλα πριν από την εκτέλεση του φάουλ με το οποίο νίκησε τον Τέρνερ και το VAR δεν παρενέβη, γεγονός που εξόργισε τη Νότιγχαμ.

Σύμφωνα ωστόσο με τον... ειδικό του VAR, Ντέιλ Τζόνσον, ο λόγος που δεν επενέβη ο VAR στη φάση είναι πολύ συγκεκριμένος και μάλιστα πολύ πιο απλός από ότι πιστεύει ο καθένας. Όπως αναλύει ο Τζόνσον, ο VAR δεν έχει πρακτικά καμία δουλειά με τις φάσεις που μπαίνουν στην κατηγορία «επαναφορά της μπάλας στο παιχνίδι». Σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία λογίζονται και οι εκτελέσεις φάουλ, όπως τα ελεύθερα, τα κόρνερ και τα πλάγια.

Πολύ απλά δηλαδή, ακόμα και αν ο VAR παρατήρησε την παρατυπία του Τόνεϊ, δεν γινόταν να επέμβει στη φάση, καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο του VAR αυτό δεν είναι εφικτό.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πάντως απέστειλε επίσημη επιστολή προς την Premier League και την PGMOL (Ένωση Άγγλων Διαιτητών) με την οποία απαίτησε εξηγήσεις για τη συγκεκριμένη φάση.

«Κάθε γκολ πρέπει να ελέγχεται, κάθε φάση που οδηγεί σε γκολ. Δεν ξέρω αν το τσέκαραν, αλλά η μπάλα είχε ξεκάθαρα μετακινηθεί», δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

NEW: #NFFC have lodged written complaint re Ivan Toney's free-kick goal for Brentford on Saturday.



Club asking PL/PGMOL a) whether players are allowed to move ref's line/vanishing spray and b) if not, why VAR didn't intervene as 'serious missed incident'https://t.co/zHjuTgCL1L