Η κατάσταση στο Εκουαδόρ με τα καρτέλ έχει ξεφύγει και για αυτό η Τσέλσι προσφέρει προστασία στις οικογένειες των Κέντρι Παέζ και Μόισες Καϊσέδο.

Το Εκουαδόρ, η μικρή χώρα της λατινικής Αμερικής βιώνει κάποιες από τις πλέον αιματοβαμμένες ημέρες της σύγχρονης ιστορίας της με τα καρτέλ να κηρύσσουν τον πόλεμο στον πρόεδρο της χώρας.

Η Τσέλσι από την άλλη έχει δικούς της λόγους για να ανησυχεί, καθώς στη χώρα βρίσκεται ο 16χρονος Κέντρι Παέζ τον οποίο απέκτησε πριν από μερικούς μήνες με την ταμπέλα του κορυφαίου ταλέντου της χώρας. Όπως αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα, οι «μπλε» έχουν ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για την προστασία του 16χρονου, καθώς πληρώνουν ανθρώπους ασφαλείας που βρίσκονται όλη μέρα έξω από την οικεία του Παέζ.

Παράλληλα, η διοίκηση της Τσέλσι έχει κάνει το αντίστοιχο και με την οικογένεια του Μόισες Καϊσέδο ο οποίος κατάγεται επίσης από το Εκουαδόρ, προσφέροντας... προστασία στους γονείς του που ζουν ακόμα στη χώρα.

🚨 Chelsea are offering support to Kendry Paez during unrest in his home country of Ecuador that has included a wave of attacks carried out by criminal organisations. It's believed the club are paying for round-the-clock security for him and his family.



The same support has also… pic.twitter.com/cqr3xsr8k3