Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, η Μάντσεστερ Σίτι θα μάθει την απόφαση της Premier League για τις 115 παραβάσεις της μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Μάντσεστερ Σίτι, ώρα μηδέν! Η μεγάλη μέρα των «πολιτών» πλησιάζει, όσον αφορά την απόφαση της Premier League για τις 115 παραβάσεις του αγγλικού συλλόγου.

Σύμφωνα με την «Telegraph» η Μάντσεστερ Σίτι θα μάθει άμεσα την απόφαση της, καθώς όπως αναφέρει το αγγλικό Μέσο η Premier League θα την ανακοινώσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Τον περασμένο χειμώνα, η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε ότι η έρευνα για τυχόν οικονομικές παραβάσεις των «πολιτών» ολοκληρώθηκε, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις για όλες τις σεζόν από το 2009 έως και το 2018! Συνολικά, οι οικονομικές παραβάσεις της Σίτι ανέρχονται στις 115!

Ο CEO της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος, αποκάλυψε το πρωί της Τρίτης ότι η ημερομηνία της ανακοίνωσης έχει ήδη παρθεί, με την «Telegraph» να τονίζει ότι αυτό αναμένεται να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

