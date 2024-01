Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη θα βρεθεί, σύμφωνα με το Athletic, ο πρόεδρος της Νιούκαστλ, Γιασίρ Αλ Ρουμαγιάν, που κατηγορείται πως «προσπάθησε να διαλύσει την οικογένεια του τέως πρωθυπουργού της Σ. Αραβίας», υπό τις εντολές του Πρίγκηπα της χώρας.

Για τα καλά μπλεγμένος σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση εμφανίζεται ο πρόεδρος της Νιούκαστλ, Γιασίρ Αλ Ρουμαγιάν! Μια υπόθεση που δεν έχει ουδεμία σχέση με ποδόσφαιρο, αλλά πολιτικά συμφέροντα στη Σαουδική Αραβία και εγείρει νέα ερωτηματικά γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Magpies.

Όπως μετέδωσε το Athletic, ο Αλ Ρουμαγιάν διώκεται ποινικά για φερόμενη εμπλοκή στο... κυνήγι του - εξόριστου πλέον - Σαάν Αλ Γιαμπρί, τέως πρωθυπουργού της χώρας. Συγκεκριμένα, φέρεται να έχει εκτελέσει τις «κακεντρεχείς εντολές» του Πρίγκηπα και νυν πρωθυπουργού της χώρας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, προκειμένου να «βλάψει, να σιωπήσει και εν τέλει να καταστρέψει», την οικογένεια του Αλ Γιαμπρί!

