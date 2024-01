Την τελευταία επιθυμία του Σβεν Γκόραν Έρικσον θέλει να πραγματοποιήσει η Λίβερπουλ, με τον Σουηδό πρώην προπονητή να αποκαλύπτει πως είχε ως όνειρο να προπονήσει τους Reds.

Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον συγκλόνισε τον ποδοσφαιρικά πλανήτη, όταν ανακοίνωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Σουηδίας πως διαγνώστηκε με καρκίνο και του μένει πλέον ένας χρόνος ζωής.

Σε έναν απολογισμό της ζωής και της καριέρας του ο Έρικσον παραδέχθηκε πως για ένα από τα πράγματα που μετανιώνει είναι πως δεν κάθισε ποτέ στον πάγκο της Λίβερπουλ, με τους μηχανισμούς των Reds να ενεργοποιούνται άμεσα.

Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε στις τάξεις των οπαδών φαίνεται πως πέρασε και εντός της Λίβερπουλ, με τους ανθρώπους της ομάδας να επεξεργάζονται το σενάριο να του δώσουν την ευκαιρία να κάτσει στον πάγκο για το φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα μεταξύ των Legends της ομάδας κι εκείνων του Άγιαξ στο «Ανφιλντ» τον προσεχή Μάρτιο.

Στο άκουσμα της συγκεκριμένης φημολογίας ο Έρικσον δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αν και τόνισε πως ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί από τη Λίβερπουλ πάνω στο θέμα.

«Δεν ήξερα πως υπάρχει σκέψη από τους οπαδούς να μου ζητήσουν κάτι τέτοιο. Ήξερα πως έχουν ένα φιλανθρωπικό ματς μπροστά τους, τον Μάρτιο. Και εγώ και ο γιος μου είμαστε προσκεκλημένοι για να δούμε το παιχνίδι.

Αυτό θα είναι ωραίο γιατί θα υπάρχουν αρκετοί καλοί ποδοσφαιριστές εκεί. Αλλά να με βάλουν να είμαι προπονητής των παλαιμάχων της Λίβερπουλ; Όχι, δεν το έχω ακούσει αυτό το σενάριο.

Αν μου το προτείνουν, φυσικά και θα το δεχτώ. Θα ήταν όνειρο για μένα. Αυτό ήταν πάντα το όνειρό μου. Δεν παραπονιέμαι όμως, είχα αρκετές καλές ποδοσφαιρικές ομάδες, τόσο συλλόγους όσο και εθνικές. Είμαι ευτυχισμένος» τόνισε μεταξύ άλλων.

'That would be my dream!'



