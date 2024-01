Σοβαρή απώλεια για τη Νιούκαστλ με τον Ζοέλιντον να αναμένεται να απουσιάσει για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Μεγάλο «πλήγμα» για τη Νιούκαστλ και τον Έντι Χάου. Με επίσημη ενημέρωση οι «καρακάξες» γνωστοποίησαν ότι ο Ζοέλιντον θα απουσιάσει για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, μετά από τραυματισμό που υπέστη στον τετρακέφαλο.

Ο Βραζιλιάνος χαφ τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τη Σάντερλαντ στο FA Cup και χρειάστηκε να αποχωρήσει αναγκαστικά στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους. Παρότι οι πρώτες εκτιμήσεις δεν έδειχναν κάτι σοβαρό, ο έμπειρος μέσος της Νιούκαστλ φέρεται να έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και θα απουσιάσει για περίπου 1,5 μήνα, όπως ενημέρωσε ο Έντι Χάου στη συνέντευξη Τύπου.

Μια εξέλιξη που ενδέχεται να αναγκάσει τις «καρακάξες» να στραφούν στο μεταγραφικό παζάρι του Γενάρη για να καλύψουν το κενό του Βραζιλιάνου χαφ.

Eddie Howe on Joelinton:



"It isn’t good, it is an injury that will see him miss a minimum of six weeks, it is a real blow for us. He is such an important player. He has a problem with his tendon in his quad. He is very disappointed, he wants to play and do well - we have had to… pic.twitter.com/Lx1hYdpYrD