Η διοίκηση της Τσέλσι δεν σκέφτεται, σύμφωνα με την Telegraph, να απολύσει τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο όσο οι Μπλε δείχνουν ικανοί να τερματίσουν σε υψηλότερη θέση από τη 12η, όπως συνέβη πέρυσι.

Πριν τρία χρόνια, η Τσέλσι κατακτούσε το Champions League. Σήμερα - και με τη νέα ιδιοκτησία της ομάδας - ο πήχης έχει κατέβει τόσο, ώστε η πρόκριση στο Conference League να θεωρείται... επίτευγμα. Οι Λονδρέζοι σημείωσαν ακόμα μια άσχημη ήττα κόντρα στη Μίντλεσμπρο στα ημιτελικά του League Cup και οι οπαδοί της δείχνουν να χάνουν την υπομονή τους προς το πρόσωπο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, με το... #Pochetino_out να τρεντάρει στα «μπλε» social media.

Mauricio Pochettino’s future at Chelsea not in doubt while his struggling side remain in contention for the Europa League or Europa Conference



✍️ @Matt_Law_DT#TelegraphFootball I #CFC