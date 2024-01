Σε δύσκολη θέση φέρεται να βρίσκεται ο Έντι Χάου της Νιούκαστλ, με τις «καρακάξες» να εξετάζουν τον τεχνικό της Τζιρόνα, Μίτσελ.

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Νιούκαστλ τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς το ένα αρνητικό αποτέλεσμα ακολουθεί το άλλο για τις «καρακάξες». Ο Έντι Χάου έχει «πληγωθεί» πολύ από τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα του από το ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο σύμφωνα με τους Ισπανούς, η διοίκηση της ομάδας δεν του δίνει... ελαφρυντικά.

Όπως αναφέρει η «Marca», ο Άγγλος τεχνικός δεν έχει σίγουρη τη θέση του στη Νιούκαστλ, καθώς η διοίκηση φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του «αρχιτέκτονα» της φοβερής και τρομερής Τζιρόνα, Μίτσελ Σάντσεθ. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, οι «καρακάξες» παρακολουθούν από κοντά την περίπτωση του Ισπανού τεχνικού και δεν αποκλείεται να κινηθούν, εάν τα αποτελέσματα της ομάδας δεν αλλάξουν άμεσα.

Ο Χάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση, με τους Άγγλους πάντως να τονίζουν ότι τη δεδομένη στιγμή δεν προκύπτει θέμα προπονητή στην ομάδα.

🚨🚨| BREAKING: Newcastle United are seriously interested in Girona FC manager Michel Sanchez as a replacement for Eddie Howe should results not improve.



[@marca] pic.twitter.com/C2DgwYDSQt