Η Λίβερπουλ σταμάτησε τον δανεισμό του Όουεν Μπεκ στη Νταντί, για να λύσει το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας της μετά τις απώλειες των Τσιμίκα και Ρόμπερτσον.

Η Λίβερπουλ διέκοψε τον δανεισμό του Όουεν Μπεκ στη Νταντί και ο Γιούργκεν Κλοπ είναι πρόθυμος να δώσει την ευκαιρία στον 21χρονο.

Ο τραυματισμός του Κώστα Τσιμίκα και του Άντι Ρόμπερτσον έχουν δημιουργήσει... πονοκέφαλο στον Γερμανό τεχνικό των Reds, ο οποίος αποφάσισε να ζητήσει πίσω τον Μπεκ και είναι έτοιμος να του δώσει φανέλα βασικού.

Στο παρελθόν ο Μπεκ είχε παίξει δύο φορές με τη Λίβερπουλ στο EFL Cup τη σεζόν 2021/22. Προερχόμενος από τον πάγκο στα τέλη του χρόνου έπαιξε κόντρα στην Πρέστον και τη Λέστερ. Με την Ουαλία έχει αγωνιστεί 14 φορές με την U21 και πέρασε το πρώτο μισό της περασμένης σεζόν ως δανεικός στην Μπόλτον της League One, ωστόσο έκανε μόλις εννέα εμφανίσεις πριν επιστρέψει στη Λίβερπουλ για να παίξει στην U21 των Reds στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Owen Beck has been recalled from his loan at Dundee: