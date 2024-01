Έντρομος ο Κλοπ συνειδητοποίησε ότι έχει χάσει τη βέρα του στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ», αλλά ευτυχώς ο συναγερμός κράτησε λίγο...

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Νιουκάστλ (4-2), ο Γιούργκεν Κλοπ κατευθυνόταν προς το «Kop» στο Άνφιλντ για να γιορτάσει την υπέροχη νίκη με τους οπαδούς των Reds όταν συνειδητοποίησε ότι δεν έχει τη βέρα του!

Σταμάτησε λοιπόν φανερά έντρομος τις συνηθισμένες... γροθιές του προς το πλήθος για να την ψάξει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα -όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει γίνει viral- ένας κάμεραμαν τη βρήκε και καθοδήγησε τον Κλοπ προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο Γερμανός τεχνικός ανακουφισμένος σήκωσε το δαχτυλίδι πριν το φιλήσει μπροστά στην κάμερα!

Klopp lost his ring in the celebrations 😅💍pic.twitter.com/mZN0hrhEn0