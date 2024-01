Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, αμφισβήτησε τα πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ στην ήττα της ομάδας του με 4-2 την Πρωτοχρονιά.

Η Λίβερπουλ νίκησε τον... κακό της εαυτό κι έπειτα επικράτησε της Νιούκαστλ με 4-2 σε ένα τρελό ματς με έξι γκολ στο β' μέρος, την Πρωτοχρονιά. Οι «Reds» κέρδισαν δύο πέναλτι στο παιχνίδι, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να αστοχεί από τα 11 βήματα στο πρώτο ημίχρονο και να εξιλεώνεται στη συνέχεια, σκοράροντας από την άσπρη βούλα

Γγια τον προπονητή της Νιουκάστλ, Έντι Χάου, όμως, οι αποφάσεις του διαιτητή δεν ήταν σωστάές. Θυμίζουμε ότι και οι «Magpies» ζήτησαν πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο μετά από πτώση του Σον Λόνγκσταφ εντός περιοχής.

«Για μένα, αυτό δεν πρέπει να δίνεται», είπε συγκεκριμένα ο Χάου μετά το τέλος του ματς αναφερόμενος στο δεύτερο πέναλτι της Λίβερπουλ που προήλθε από πτώση του Ζότα.

«Νομίζω ότι ο Μάρτιν έχει τραβήξει τα χέρια του μακριά, (ο Ζότα) έχει κάνει δύο βήματα πριν πέσει κάτω, οπότε για μένα δεν είναι πέναλτι. Αυτό του Σον Λόνγκσταφ ήταν, λίγο πριν από αυτό το περιστατικό. Ακόμα και το πρώτο μπορώ να καταλάβω γιατί δόθηκε, αλλά η επαφή ήταν τόσο ελάχιστη, οπότε αισθανόμαστε αδικημένοι σε αυτές τις αποφάσεις», σημείωσε.

