Περιζήτητος φαίνεται πως είναι ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους της Premier League ο στόπερ της Νις, Ζαν-Κλερ Τοντιμπό.

Δείχνει να έχει και με το παραπάνω... πέραση στην Premier League ο Ζαν-Κλερ Τοντιμπό. Κι αυτό διότι και οι τρεις ομάδες του Big-6 που αναζητούν στόπερ τον έχουν για τα καλά στα ραντάρ τους. Ο λόγος για τις Τσέλσι, Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Μπλε είναι αυτοί που δείχνουν πλέον πιο ενεργητικοί σχετικά με την περίπτωσή του, παρ'ότι μπήκαν τελευταίοι στον... χορό της απόκτησής του από τη Νις.

🚨EXCL: 🔴⚫️🦅 #Ligue1 |



◉ Chelsea have opened talks to sign Jean-Clair Todibo in January. He’s high on Blues list ‼️



◉ Tottenham made a very concrete approach and Todibo is keen on Spurs' project. But for now Nice don't want to sell him



◉ Still on MU's list



W @sebnonda…