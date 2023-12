Τον δρόμο του Χουλιάν Άλβαρες θα τραβήξει ο 18χρονος Κλαούντιο Ετσεβέρι, με την Μάντσεστερ Σίτι να δίνει τα χέρια με τη Ρίβερ Πλέιτ για τη μεταγραφή του στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χουλιάν Άλβαρες φαίνεται πως ήταν μονάχα η αρχή του πρότζεκ της Μάντσεστερ Σίτι στη Λατινική Αμερική. Οι Πολίτες έχουν στοχοποίησει την αγορά της Αργεντινής για νεαρά ακατέργαστα διαμάντια και αυτή τη φορά επικεντρώθηκαν στην περίπτωση του Κλαούντιο Ετσεβέρι.

Αν και για καιρό η Μπαρτσελόνα έδειχνε να έχει το προβάδισμα στην κούρσα της υπογραφής του, η είσοδος των Πολιτών άλλαξε τα δεδομένα και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 18χρονος μέσος τελικά θα υπογράψει εξαετές συμβόλαιο στη Σίτι.

