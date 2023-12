Τα αίματα... άναψαν μεταξύ των δύο πάγκων στο φινάλε του Τότεναμ - Μπόρνμουθ, όμως ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν κράτησε κακία προς τον Άντονι Ιραόλα.

Νέα φοβερή ατάκα από τον Ποστέκογλου! Η Τότεναμ υπέταξε με 3-1 την Μπόρνμουθ και επέστρεψε στις νίκες στην Premier League, σε ένα παιχνίδι του οποίου το φινάλε είχε αρκετή ένταση.

Λίγο πριν τη λήξη, οι πάγκοι των δύο ομάδων έγιναν ένα... κουβάρι, με τον Ελληνοαστραλό κόουτς και τον Άντονι Ιραόλα να ανταλλάζουν μερικά «γαλλικά» και να έρχονται πολύ κοντά. Σε δηλώσεις του μετά το ματς πάντως, ο Ποστέκογλου έβαλε τέλος στην όποια κόντρα της στιγμής και αστειεύτηκε για το περιστατικό με τον δικό του τρόπο.

«Ε, εντάξει δεν έγινε και κάτι. Απλά όλοι ήρθαμε κοντά για να ανταλλάξουμε ευχές για τη νέα χρόνια, να συζητήσουμε τους στόχους μας για το νέο έτος. Αυτό ήταν όλο», ανέφερε με χιούμορ ο τεχνικός των Λονδρέζων.

