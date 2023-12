Νεύρα επικράτησαν στις τάξεις των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ με βίντεο να δείχνει μια μικρή ομάδα να εμπλέκεται σε καυγά στην κερκίδα.

Το 2023 δεν έκλεισε καλά για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ηττήθηκε 2-1 εκτός έδρας από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά το τέλος του αγώνα το βράδυ του Σαββάτου (30/12) μάλιστα, μερίδα οπαδών των «Red Devils», πιάστηκε στα χέρια στην κερκίδα. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει υποστηρικτές των φιλοξενούμενων να ανταλλάσουν γροθιές.

Εδώ το σχετικό βίντεο:

Manchester United fans fighting amongst themselves after defeat at Nottingham Forest last night 👀 pic.twitter.com/GX89zccXkE