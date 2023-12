Μετά από 11,5 χρόνια στην Τότεναμ ο Ούγκο Γιορίς αποτελεί παρελθόν, καθώς υπέγραψε και ανακοινώθηκε από την LA FC του MLS. Μονοετές το συμβόλαιο του Γάλλου με οψιόν τόσο για το 2025 όσο και για το 2026.

Κάτοικος Λος Άντζελες και με τη... βούλα ο Ούγκο Γιορίς. Μετά από 11,5 χρόνια στο Λονδίνο για λογαριασμό της Τότεναμ ο Γάλλος τερματοφύλακας αποτελεί παρελθόν. Ο 37χρονος έβαλε την υπογραφή του με την LA FC σε συμβόλαιο για 1+1+1 χρόνια και ανακοινώθηκε από το κλαμπ του MLS.

Hugo Lloris Is Black & Gold. 📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.

Ο πολύπειρος πορτιέρε έφυγε από τους Σπερς, καθώς δεν βρισκόταν στα πλάνα του Άγγελου Ποστέκογλου και δεν έμπαινε καν στις αποστολές. Οι Λονδρέζοι είχαν αγοράσει τον Γάλλο από τη Λυών το 2011 αντί 12,6 εκατομμύρια ευρώ.

We can confirm that Hugo Lloris will depart the Club on a permanent transfer to MLS side Los Angeles FC.



After 447 appearances for us and establishing himself as a modern day great, we wish Hugo all the very best for the future 🤍