Έτοιμοι να κινηθούν νομικά για να βάλουν τέλος στο ολοένα και πιο φορτωμένο ποδοσφαιρικό καλεντάρι είναι, σύμφωνα με το Sky News, οι παίκτες στην Αγγλία.

Οι ποδοσφαιριστές περνούν στην... αντεπίθεση! Όπως μετέδωσε το Sky News, τα μέλη του PFA (του συνδέσμου επαγγελματιών της Αγγλίας) απειλούν με μηνύσεις και είναι έτοιμοι να φτάσουν ως τα δικαστήρια προκειμένου να μπλοκάρουν τις αλλαγές που έρχονται στο ποδόσφαιρο. Ο λόγος φυσικά για το ολοένα και πιο φορτωμένο καλεντάρι, το οποίο δείχνει μόνο να διευρύνεται και να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παικτών.

Ήδη άλλωστε από την επόμενη σεζόν οι ομάδες θα κληθούν να δώσουν αρκετά περισσότερο παιχνίδια, αφού τόσο το Champions League, όσο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα ντεμπουτάρουν με τις νέες διευρυμένες εκδόσεις τους.

