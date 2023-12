Ο Ούγκο Γιορίς θα φύγει από την Τότεναμ και το Λονδίνο μετά από 11,5 χρόνια, καθώς θα «μετακομίσει» στο MLS για λογαριασμό της LA FC.

Ο «κύκλος» του Ούγκο Γιορίς στην Τότεναμ έκλεισε. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πολύπειρος Γάλλος τερματοφύλακας θα συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ για λογαριασμό της LA FC, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία και με τις τρεις πλευρές για την ολοκλήρωση του deal.

Όπως προκύπτει ο 37χρονος κίπερ θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με το κλαμπ του MLS, το οποίο θα περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για περισσότερα χρόνια. Πλέον το μόνο που απομένει για τις επίσημες ανακοινώσεις είναι να «πέσουν» οι υπογραφές.

🚨🇺🇸 Hugo Lloris to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties — told it’s permanent deal for Lloris who’s leaving Spurs after 11 years.



🟡⚫️ Understand Lloris will sign one year deal at LAFC plus options to extend for next years.



Documents ready soon. pic.twitter.com/0XFIhR9k4y