Μαυροπάνος: «Ήταν η καλύτερη στιγμή για να σκοράρω το πρώτο μου γκολ στην Premier League»

Ο Ντίνος Μαυροπάνος παραδέχθηκε πως ήταν η καλύτερη στιγμή στην καριέρα του για να σκοράρει το πρώτο γκολ με την Γουέστ Χαμ αλλά και στην Premier League γενικότερα.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν από τους πρωταγωνιστές στην χθεσινή επικράτηση της Γουέστ Χαμ με 2-0 στην έδρα της Άρσεναλ, αφού ήταν εκείνος που διπλασίασε με κεφαλιά τα τέρματά της ομάδας του στο 55ο λεπτό δίνοντάς της σημαντικό προβάδισμα ενόψει της συνέχειας του αγώνα.

