Τα πλάνα και οι οπτικές γωνίες που είχε ο VAR της αναμέτρησης Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ δεν του επέτρεψαν να βγάλει συμπέρασμα στο γκολ των «σφυριών» με τον Σούτσεκ, με αποτέλεσμα να δείχνει εμπιστοσύνη στους διαιτητές του αγωνιστικού χώρου και να εγκρίνει το τέρμα των φιλοξενούμενων.

Η Γουέστ Χαμ σόκαρε την Άρσεναλ μέσα στο «Έμιρεϊτς», επικρατώντας με 2-0, με τον Μαυροπάνο μάλιστα να πετυχαίνει το «παρθενικό» του γκολ σε επίπεδο Premier League και να σφραγίζει τη νίκη της ομάδας του. Μια αναμέτρηση που άφησε την Άρσεναλ και πάλι με πολλά διαιτητικά παράπονα, με τους «κανονιέρηδες» να «φωνάζουν» για το πρώτο γκολ του αγώνα.

Ο Έμερσον έβγαλε τη σέντρα, ο Γκάμπριελ έκανε... τσαφ στην προσπάθεια του να απομακρύνει, ο Μπόουεν πρόλαβε την μπάλα πριν βγει, έκανε το γύρισμα και ο Σούτσεκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ.

Η φάση εξετάστηκε από τον VAR της αναμέτρησης, Κρεγκ Πόουσον. Ο έμπειρος Άγγλος διαιτητής εξέτασε τη φάση από πολλά πλάνα και πολλές οπτικές γωνίες. Δεξιά, αριστερά, από κοντά, από μακρυά. Το συμπέρασμα ωστόσο δεν μπόρεσε να το βγάλει, καθώς η κάμερα που ήταν πίσω από τον Μπόουεν δεν του έδινε τη δυνατότητα να έχει καθαρό πλάνο, με τον Άγγλο εξτρέμ να καλύπτει το οπτικό πεδίο.

Παράλληλα, η απέναντι κάμερα δεν ήταν στην ίδια ευθεία με την μπάλα με αποτέλεσμα ούτε από εκεί να βγαίνει σωστό και καθαρό συμπέρασμα. Το αποτέλεσμα της εξέτασης που κράτησε για περίπου πέντε λεπτά, ήταν ο VAR να συμφωνήσει με τον διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ και να «σφραγίσει» το γκολ της Γουέστ Χαμ η οποία πήρε κεφάλι στο σκορ και τελικά επικράτησε με 2-0 της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα.

Στον αγώνα ανάμεσα στη Νιούκαστλ και την Άρσεναλ, οι «κανονιέρηδες» εξέφρασαν έντονα παράπονα κατά της διαιτησίας, για το γκολ των γηπεδούχων, το οποίο σύμφωνα με τους ανθρώπους των Λονδρεζων ξεκίνησε από μια φάση η οποία δεν θα έπρεπε να συνεχιστεί.

«Είναι ντροπιαστικό. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ στην Premier League;», είχε αναρωτηθεί ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, για το τέρμα του Άντονι Γκόρντον με το οποίο η Νιούκαστλ πήρε τη νίκη με 1-0.

This video shows the ball was IN the field of play in the build-up to Newcastle’s goal against Arsenal. The law states that the entire ball has to cross the line pic.twitter.com/dD3S1Gi4iC