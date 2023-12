Ο Μπερντ Λένο τα «πήρε» με ένα ball boy που καθυστερούσε να του δώσει την μπάλα και το έσπρωξε, ωστόσο του ζήτησε συγγνώμη μερικά λεπτά αργότερα και μάλιστα απολογήθηκε στους φιλάθλους της Μπόρνμουθ.

Σε μια ανεξήγητη και αψυχολόγητη ενέργεια προχώρησε στο χθεσινό παιχνίδι της Φούλαμ με την Μπόρνμουθ ο τερματοφύλακας των Λονδρέζων, Μπερντ Λένο. Λίγο πριν το 75ο λεπτό, ο Γερμανός τερματοφύλακας δημιούργησε μια αχρείαστη ένταση, όταν έσπρωξε ένα από τα ball boy των γηπεδούχων.

Ο πιτσιρικάς δεν έδωσε την μπάλα σε χρόνο dt, όπως ήθελε ο Γερμανός και έτσι ο τερματοφύλακας της Φούλαμ του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια, σπρώχνοντας τον παράλληλα. Η κίνηση προκάλεσε αναστάτωση με τον Σολάνκε να ζητάει τον λόγο από τον κίπερ των Λονδρέζων. Λίγα λεπτά αργότερα ωστόσο, ο Λένο έδωσε τέλος στο θέμα, ζητώντας συγγνώμη από το ball boy ο οποίος με τη σειρά του τον αγκάλιασε.

Παράλληλα ο Γερμανός απολογήθηκε και στους φιλάθλους της Μπόρνμουθ οι οποίοι τον χειροκρότησαν για την κίνηση που έκανε και στη μετάνοια που έδειξε.

German goalkeeper Bernd Leno pushed a ball boy in frustration in Fulham's #BoxingDay fixture away at Bournemouth 🤦



Not a very Merry Christmas 🫤



The keeper later apologized to the boy and the home crowd 🤝 pic.twitter.com/zQwfDri2ZW