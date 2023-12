Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη φάση με το χέρι του Όντεγκααρντ και παραδέχτηκε ότι ο διαιτητής του αγώνα θα έπρεπε να είχε καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ.

Οργή επικρατεί στη Λίβερπουλ με τις διαιτητικές αποφάσεις του Κρις Κάβανα στο ισόπαλο ντέρμπι του «Άνφιλντ» ανάμεσα στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Premier League.

Ειδικότερα για τη φάση με το χέρι του Μάρτιν Όντεγκααρντ, οι άνθρωποι της Λίβερπουλ «φωνάζουν» για καθαρό πέναλτι, κάτι που ωστόσο δεν συγκίνησε ιδιαίτερα τον διαιτητή της αναμέτρησης.

How the hell wasn't this given as a handball against Odegaard??? #LIVARS pic.twitter.com/0PO8f87UzU

Ο κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, ρωτήθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη φάση και παραδέχτηκε ότι ο Κάβανα έπρεπε να είχε καταλογίσει πέναλτι υπέρ της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

«Φυσικά, φυσικά και ήταν πέναλτι στη φάση του Μάρτιν. Δεν είμαι ο διαιτητής όμως για να παίρνω τις αποφάσεις του αγώνα», τόνισε ο Σαλιμπά ο οποίος παραδέχτηκε την παράβαση του συμπαίκτη του στην περιοχή των «κανονιέρηδων».

Saliba on the Odegaard handball: “Yes of course it was a penalty”



At least he’s honest 🤷‍♂️

pic.twitter.com/hAGrO7lOH4