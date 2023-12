Ο Κώστας Τσιμίκας αμέσως μετά την αναγκαστική αλλαγή του στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στην κλείδα.

Αγωνία στη Λίβερπουλ για την κατάσταση του Κώστα Τσιμίκα. Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ έπεσε πάνω στον Γιούργκεν Κλοπ μετά από σπρώξιμο του Μπουκάγιο Σάκα στο 33ο λεπτό του ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ» και αποχώρησε λόγω τραυματισμού που αποκόμισε μετά την πτώση του.

Σύμφωνα με την πρώτη διάγνωση ο Greek Scouser έχει πρόβλημα στην κλείδα και μένει να φανεί το μέγεθος του. Ο Τσιμίκας διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και σύντομα αναμένεται η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του.

Kostas Tsimikas is in hospital with a suspected collarbone injury after wiping out Jurgen Klopp 🤯 pic.twitter.com/BiR1jPzNmm