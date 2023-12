Ο Κόντι Γκάκπο συγκίνησε τους θεατές όταν παρέδωσε στον Κέρτις Τζόουνς το βραβείο του MVP του αγώνα για την απόδοσή του εναντίον της Γουέστ Χαμ.

Η Λίβερπουλ πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στο Άνφιλντ το βράδυ της Τρίτης, επικρατώντας της Γουέστ Χαμ με 5-1 για να κλείσει τη θέση της στον ημιτελικό του Carabao Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φούλαμ. Τα γκολ των Σομποσλάι, Γκάκπο, Σαλάχ και δύο ακόμα από τον Τζόουνς διαμόρφωσαν την εμφαιτκή αυτή νίκη.

Ο Γκάκπο ήταν τόσο ενθουσιασμένος για τον Τζόουνς, που αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, και στο τέλος του παιχνιδιού μίλησε με πολύ καλά λόγια για εκείνον ενώ παράλληλα του απένειμε το βραβείο του MVP.

This gesture from Cody gakpo to Curtis jones is absolutely beautiful pic.twitter.com/x7mE3qaWCU

Καθώς παρέδωσε το βραβείο, ο Γκάκπο είπε: «Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς! Δύο σύντομες κουβέντες. Δουλεύεις πολύ σκληρά. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Κανείς δεν το βλέπει γιατί είναι κεκλεισμένων των θυρών, αλλά εσύ αξίζεις τα καλύτερα. Συνέχισε έτσι αδερφέ!».

Με ένα αστραφτερό χαμόγελο στο πρόσωπό του, ο Τζόουνς απάντησε: «Σε εκτιμώ όπως πάντα αδερφέ. Σε ευχαριστώ πολύ».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συγκινητική στιγμή παρακάτω.

Gakpo giving Jones his MOTM award:



"Quick word, very proud of you you're working really hard you deserve all the best keep going brother" ❤️

pic.twitter.com/sDUEN9AjAF