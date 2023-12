Ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ συνεργάζεται με την αστυνομία για να εντοπίσει τον οπαδό που ευθύνεται για το επεισόδιο πριν από το ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αφού καταδίκασε το βίαιο περιστατικό με την επίθεση στο πούλμαν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς έφτασε στο «Άνφιλντ» την Κυριακή (17/12), η Λίβερπουλ ξεκίνησε έρευνα για να βρει τον ένοχο, με σκέψεις να τον τιμωρήσει με ισόβιο αποκλεισμό από τα παιχνίδια της.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αντικείμενο πετάχτηκε από περίπου 15 μέτρα από κάποιον που στεκόταν στο πεζοδρόμιο, χτυπώντας ένα παράθυρο πίσω από όπου καθόταν κανονικά ο οδηγός του πούλμαν. Αναπήδησε από το πούλμαν και προσγειώθηκε σε μια περιοχή όπου στέκονταν πολλοί υποστηρικτές.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος ανέφερε ότι όποιος κριθεί ένοχος μπορεί να του επιβληθεί ισόβια απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες στο Άνφιλντ. «Η Ποδοσφαιρική Λέσχη Λίβερπουλ καταδικάζει απόλυτα τις ενέργειες που οδήγησαν στη ζημιά που προκλήθηκε στο λεωφορείο της ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατά την άφιξή του στο Άνφιλντ σήμερα το απόγευμα», ανέφερε η ομάδα. «Είμαστε ενήμεροι για το βίντεο του περιστατικού που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και συνεργαζόμαστε με την αστυνομία του Μερσεϊσάιντ, για την πλήρη διερεύνηση και τον εντοπισμό των υπευθύνων. «Όποια άτομα κριθούν ένοχα για αυτή την κατακριτέα συμπεριφορά θα αντιμετωπίσουν επίσης την πλήρη ισχύ της διαδικασίας κυρώσεων του συλλόγου».

