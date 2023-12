Εχθρική ήταν η υποδοχή που ετοίμαζαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στην αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με ορισμένους να ξεφεύγουν και να πετούν μπουκάλια στο πούλμαν!

Άσχημες εικόνες παρατηρήθηκαν πριν από τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι στην Αγγλία μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ανφιλντ». Κατά την άφιξη της αποστολής των Κόκκινων Διάβολων στο γήπεδο, ορισμένοι ασυνείδητοι δεν υπολόγισαν τίποτα και πέταξαν μπουκάλια προς το πούλμαν.

Η αντίστοιχη επίθεση των οπαδών της Μαρσέιγ προς την αποστολή της Λυών που οδήγησε στον τραυματισμό του Φάμπιο Γκρόσο τελικά δεν αρκούσε για να αποτελέσει το τελευταίο ανάλογο περιστατικό στην Ευρώπη, με τις σκηνές να επαναλαμβάνονται αυτή τη φορά επί αγγλικού εδάφους.

Τα τζάμια πάντως αυτή τη φορά κράτησαν και η αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε από το σημείο χωρίς περαιτέρω απρόοπτα, προτού αποβιβαστεί στον χώρο του γηπέδου.

Liverpool fans twatting bottles at the Manchester United bus as it arrivesat Anfield. 🙄 pic.twitter.com/Vu3g6BP6ko