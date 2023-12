Όπως ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας για τέταρτη διαδοχική οικονομική χρονιά.

Ψήφο εμπιστοσύνης στη Νότιγχαμ Φόρεστ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στη μείωση του συνολικού δανεισμού της ομάδας και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχώρησε ο ισχυρός άνδρας των Ρεντς μετατρέποντας 12,8 εκατομμύρια δανείων σε μετοχές, κατά το οικονομικό έτος 2022-23.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has made a further financial commitment to the Club with the conversion of £11m worth of loans into shares for the financial year 2022/23.