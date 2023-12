Στην αποστολή της Τσέλσι για πρώτη φορά θα βρεθεί στο αυριανό παιχνίδι με τη Σέφιλντ ο Κρίστοφερ Ενκουνκού, με τον Γάλλο επιθετικό να αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Η ώρα του Κρίστοφερ Ενκουνκού στην Τσέλσι! Ο 24χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Ντόρτμουντ και χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τη ζημιά που αποκόμισε στο γόνατο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο Γάλλος είναι πλέον έτοιμος να αγωνιστεί και μάλιστα αναμένεται να το κάνει στην αυριανή πολύ σημαντική αναμέτρηση των «μπλε» απέναντι στη Σέφιλντ.

🚨🔵 Christopher Nkunku will be finally in #CFC squad vs Sheffield United, as Pochettino confirms: “He can be involved. It's very good news”.



“We need now to be calm and quiet. It's going to put all the pressure on him. He needs to evolve, know the Premier League”. pic.twitter.com/iWwC5CSo7U