Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να τελειώσει τον Κούπερ, αν η Νότιγχαμ Φόρεστ ηττηθεί από τη Γουλβς, σύμφωνα με το Sky Sports.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μετράει 13 βαθμούς στις πρώτες 15 αγωνιστικές της φετινής Premier League.

Η πρόσφατη 5άρα όμως από τη Φούλαμ έχει φέρει τον Κούπερ με την πλάτη στον τοίχο και σύμφωνα με το Sky Sports, αναμένεται «να τελειώσει από τον πάγκο της ομάδας αν χάσει από τη Γουλβς».

Δημοσιεύματα ήδη κάνουν λόγο για τον αντικαταστάτη του με τους Μάρκο Σίλβα και Λοπετέγκι να είναι στη λίστα. Μάλιστα, οι εμβληματικοί στόπερ της ανόδου, Γουόραλ και ΜακΚένα, αναμένεται επίσης να αποτελέσουν παρελθόν.

Στο ρεπορτάζ που ακούγεται τονίζεται από τον ρεπόρτερ ότι η ομάδα χρειάζεται νέες ιδέες από το τεχνικό επιτελείο.

Θυμίζουμε ότι με τον Κούπερ η Νότιγχαμ επέστρεψε στην Premier League, στην οποία παρέμεινε κιόλας στην πρώτη της χρονιά σ' αυτήν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει την ομάδα στην ιδιοκτησία του.

