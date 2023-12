Πολύ σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Πόουπ στον ώμο, καθώς ο Άγγλος τερματοφύλακας θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Σκέψεις για Ντε Χέα στη Νιούκαστλ.

Μεγάλο «πλήγμα» στη Νιούκαστλ με τον Νικ Πόουπ. Ο τραυματισμός που υπέστη στον ώμο στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδείχθηκε τελικά πολύ σοβαρός, καθώς ο Άγγλος τερματοφύλάκας θα χρειαστέι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου με τις «καρακάξες» να αναμένεται να τον χάσουν για το υπόλοιπο της σεζόν!

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα στο στρατόπεδο της ομάδας έχουν ήδη ξεκινήσει να τσεκάρουν την αγορά, καθώς ο Έντι Χάου θέλει έναν έτοιμο τερματοφύλακα που να μπορεί να αναλάβει άμεσα να υπερασπιστεί την εστία της ομάδας. Όπως αναφέρει η Daily Mail, στις «καρακάξες» σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο του Ντάβιντ Ντε Χέα ο οποίος από το καλοκαίρι που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με τη Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας δεν έχει συμφωνήσει με καμία ομάδα, καθώς παρότι είχε προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη, με τη Νιούκαστλ να μην αποκλείεται να τον προσεγγίσει επίσημα μέσα στις επόμενες ημέρες ώστε να τον έχει άμεσα στα πλάνα του ο Χάου.

🚨 Newcastle United are considering making a move for free agent, David de Gea following Nick Pope’s shoulder injury.



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/3jwgAwK3CQ