Λόγω της κακοκαιρίας, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πάει οδικώς στο Νιούκαστλ, με την πτήση της ομάδας να ακυρώνεται.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν δημιουργήσει αναστάτωση σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι αναβλήθηκε το Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Βερολίνου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι μία από τις ομάδες που επηρεάζεται από την κακοκαιρία. Χαρακτηριστικά, όπως έγινε γνωστό, η πτήση της ομάδας ακυρώθηκε κι έτσι οι κόκκινοι διάβολοι θα μεταβούν με το πούλμαν στην πόλη του Νιούκαστλ, με το πούλμαν να πρέπει να καλύψει μια απόσταση τριών ωρών.

Θυμίζουμε ότι αυτή δεν είναι η μόνη ατυχία που... χτυπάει την ομάδα, αφού ο σύλλογος διεξάγει εσωτερική έρευνα για τις καταγγελίες που σχετίζονται με μαζική δηλητηρίαση στο Ολντ Τράφορντ.

Manchester United’s flight to Newcastle at 11am has been cancelled due to the weather and technical difficulties. They will now have to take a three-hour coach journey to Tyneside ahead of tonight’s 8pm kick off. #MUFC [@ManUtdMEN] pic.twitter.com/QK9Mk6Ocxl