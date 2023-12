Μια ανάλυση... to the point, έκανε ο σχολιαστής του Sky Sports και πρώην ποδοσφαιριστής, Πολ Μέρσον, όσον αφορά την προσωρινή αποβολή και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ποδόσφαιρο ο συγκεκριμένος κανονισμός εάν εφαρμοστεί.

Όλο και πιο κοντά στην καινοτόμα εφαρμογή του κανονισμού της προσωρινής αποβολής βρίσκεται η IFAB.Το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου, που είναι αρμόδιο για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, φέρεται να ενέκρινε την πειραματική δοκιμή των προσωρινών αποβολών σε επαγγελματικό επίπεδο, με την Premier League μάλιστα να αναμένεται να είναι ένα από τα πρώτα πρωταθλήματα που θα δοκιμάσει τον... επαναστατικό κανονισμό.

Ένας κανονισμός που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με τον Άγγελο Ποστέγκολου να τοποθετείται, δείχνοντας την εναντίωση του. «Πετάχτε τις στα σκουπίδια, πετάχτε όλες αυτές τις ιδέες στα σκουπίδια. Απλά ξεχάστε τις. Δεν ξέρω γιατί το IFAB μπλέκεται τόσο πολύ στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να είναι λάθος στο παιχνίδι», ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του ο Ελληνοαυστραλός κόουτς της Τότεναμ.

Τη δική του ανάλυση, έκανε ο σχολιαστής και πρώην ποδοσφαιριστής, Πολ Μέρσον, που τα τελευταία χρόνια εργάζεται στο Sky Sports. Ο Μέρσον στάθηκε στον κανονισμό και στο πως εφαρμόζεται στο ράγκμπι, τονίζοντας ότι παρότι στο συγκεκριμένο άθλημα λειτουργεί άψογα, δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο ότι θα συμβεί και στο ποδόσφαιρο, δίνοντας μάλιστα και παραδείγματα με τις διάφορες επιπτώσεις που θα μπορούσε να είχε στο ποδόσφαιρο.

«Προσπαθούν να αντιγράψουν το ράγκμπι. Στο ράγκμπι δουλεύουν εξαιρετικά πάνω στο άθλημα τους και εκεί ο συγκεκριμένος κανονισμός εφαρμόζεται άψογα. Όταν μια ομάδα χάνει έναν ποδοσφαιριστή προσωρινά, μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι και η ομάδα με τον παίκτη λιγότερο να βρεθεί πίσω με 7-8 πόντους. Στο ποδόσφαιρο, η ομάδα με τον παίκτη λιγότερο μπορεί να κλειστεί πίσω. Να κάνει καθυστερήσεις και να "σκοτώσει" το παιχνίδι.

Μετά να δεχτεί κάποιος άλλος προσωρινή αποβολή και μετά άλλος και πάει λέγοντας. Μετά θα παίζουμε συνεχώς δέκα εναντίον δέκα. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Πάνε να χαλάσουν το κορυφαίο άθλημα του πλανήτη. Δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες αλλαγές. Καταλαβαίνω τον κανονισμό στο ράγκμπι, ωστόσο στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί», τόνισε στο Sky Sports ο Μέρσον.

